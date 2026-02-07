Zelensky annuncia incontri a Miami la prossima settimana, dove discuterà il nodo Donbass. Intanto, Trump spinge per una pace entro l’estate. L’Ucraina si prepara a lasciare Abu Dhabi tra sette giorni, puntando a superare lo stallo sui confini e mettere fine alla guerra in circa cinque mesi.

Fine della guerra in 5 mesi e colloqui di pace a Miami, lasciando Abu Dhabi entro 7 giorni, per superare lo stallo sui confini. E’ la linea del presidente Trump annunciata stamani da Volodymyr Zelensky, nella capitale degli Emirati Arabi per i negoziati. “Gli Stati Uniti hanno proposto per la prima volta che le due squadre di negoziatori, di Ucraina e Russia, si incontrino negli Usa, probabilmente a Miami, nel giro di una settimana”, ha detto il presidente ucraino. Secondo il quale la Casa Bianca vorrebbe la fine delle ostilità “entro l’inizio dell’estate, a giugno”. Le trattative tra Russia e Ucraina dovrebbero dunque spostarsi nella capitale della Florida: stesso formato trilaterale, con gli Usa mediatori; ma le delegazioni di Ucraina e Russia sono state invitate a incontrarsi in formato bilaterale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Zelensky: “Colloqui a Miami la prossima settimana, affronteremo il nodo Donbass. Trump vuole pace entro l’estate”

Approfondimenti su Ucraina Zelensky

Zelensky dice che gli Stati Uniti puntano a chiudere il conflitto con la Russia entro giugno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ucraina Zelensky

Argomenti discussi: Guerra in Ucraina, i colloqui di pace slittano ancora; Ad Abu Dhabi finiti i colloqui trilaterali, Zelensky: Non facili ma proseguono - Trump: ho impedito guerra nucleare in Iran e Ucraina; Ucraina, secondo giorno di colloqui ad Abu Dhabi; Drone russo colpisce bus di minatori in Ucraina: 15 morti. Ripresi i colloqui.

Ucraina, Zelensky: Colloqui a Miami la prossima settimana, affronteremo il nodo Donbass. Trump vuole pace entro l’estateRoma, 7 feb. (Adnkronos) - Il 72 per cento degli italiani è preoccupato per il rischio di violenze nelle proteste di piazza. Lo rileva l'Istituto Piepoli. L'87 per cento tra gli elettori di ... ilfattoquotidiano.it

Zelensky, nuovi colloqui in Usa la prossima settimanaLe delegazioni russa e ucraina saranno negli Stati Uniti la prossima settimana per ulteriori colloqui, afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conversazione con i giornalisti, riferisc ... ansa.it

#TG2000 - #Ucraina, fuoco incrociato. Nuovo scambio di prigionieri #6febbraio #Zelensky #Odessa #Russia #Kharkiv #Dnipropetrovsk #Donbass #Lavrov #Pokrovsk #RussiaUkraineWar #Ukraine #TV2000 @tg2000it x.com

Ucraina, Zelensky: "La guerra deve finire per davvero" - VIDEO facebook