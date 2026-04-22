Intesa tra commercialisti e università per tirocini e accesso alla professione

È stata firmata una convenzione tra il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche di un'università e gli Ordini dei commercialisti presso il Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo. L’accordo prevede l’attivazione di tirocini formativi e l’accesso diretto alla professione per gli studenti iscritti ai corsi di economia. La firma rappresenta un collegamento ufficiale tra formazione universitaria e percorso professionale nel settore contabile.

Un passo significativo verso l’integrazione tra formazione universitaria e professione. Al Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo è stata siglata la convenzione tra il DISES (Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”) e gli Ordini.🔗 Leggi su Casertanews.it

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