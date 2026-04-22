Intesa Adisu e coop sociali per l' assunzione di lavoratori disabili e fragili

Per la prima volta in Italia, un’agenzia per il diritto allo studio universitario ha siglato un accordo con cooperative sociali mirato all’assunzione di lavoratori disabili e fragili. L’iniziativa riguarda ADiSU Umbria, che ha stabilito una collaborazione strutturata con il settore della cooperazione sociale per favorire l’inclusione lavorativa in ambito universitario. L’intesa rappresenta un passo importante in questa direzione, coinvolgendo diverse realtà del territorio.

Per la prima volta in Italia, un’agenzia per il diritto allo studio universitario avvia un’intesa organica con la cooperazione sociale per dare concreta attuazione alle norme su inclusione lavorativa: è il caso di ADiSU Umbria. È statosottoscritto un protocollo d’intesa con AGCI Imprese Sociali.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Trasnova, spiraglio per i lavoratori di Pomigliano: ipotesi assunzione in altre due aziendeROMA, 11 MARZO 2026 – Si apre uno spiraglio per i 94 lavoratori Trasnova che dal prossimo 1° maggio rischiano di restare senza occupazione. Inclusione lavorativa dei disabili, venerdì grande festa all’asilo Atelier nel Bosco per l’assunzione del "maestro speciale" Francesco“Insieme alla famiglia, la Scuola è quello spazio dove impariamo a relazionarci, a prenderci cura degli altri e a vivere in armonia. Contenuti di approfondimento Intesa Adisu e coop sociali per l'assunzione di lavoratori disabili e fragiliPer la prima volta in Italia, un’agenzia per il diritto allo studio universitario avvia un’intesa organica con la cooperazione sociale per dare concreta attuazione alle norme su inclusione lavorativa: ... perugiatoday.it Adisu, intesa con le cooperative socialiAdisu Umbria, l'agenzia per il diritto allo studio raggiunge un'intesa di collaborazione con il sistema delle cooperative sociali, dopo la firma dell'accordo con le divisioni regionali di AGCI Imprese ... rainews.it