Trasnova spiraglio per i lavoratori di Pomigliano | ipotesi assunzione in altre due aziende

Il futuro dei 94 lavoratori Trasnova di Pomigliano potrebbe cambiare grazie a un’ipotesi di assunzione in due aziende diverse. La possibilità si apre in vista del 1° maggio, quando rischiano di perdere il lavoro. La notizia è stata diffusa oggi, portando una speranza concreta per i dipendenti coinvolti. La vicenda riguarda direttamente le persone che operano nello stabilimento della zona.

ROMA, 11 MARZO 2026 – Si apre uno spiraglio per i 94 lavoratori Trasnova che dal prossimo 1° maggio rischiano di restare senza occupazione. Al termine del tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) è emersa la disponibilità di un’azienda di trasporti ad assumere una parte significativa degli addetti coinvolti nella vertenza. L’incontro ha riguardato il futuro dei lavoratori impiegati nella logistica per gli stabilimenti italiani di Stellantis, 53 dei quali operano nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti di Trasnova, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle Regioni interessate e del Ministero. 🔗 Leggi su Primacampania.it

