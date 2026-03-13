intervista col vampiro ora la serie tratta dal libro di anne rice diventa the vampire lestat

La terza stagione di Intervista col Vampiro, ora intitolata The Vampire Lestat, porterà sullo schermo un nuovo capitolo dell’universo creato da Anne Rice. La serie si concentrerà su Lestat, il personaggio principale, rappresentandolo come una rockstar immortale. La produzione introdurrà nuove scene e approfondimenti sulla figura del vampiro, ampliando la narrazione già nota ai fan.

AMC ha ufficialmente annunciato che la terza stagione della serie Intervista col vampiro arriverà il 7 giugno, ma con un cambiamento importante: il nuovo capitolo porterà il titolo The Vampire Lestat, mettendo al centro della narrazione uno dei personaggi più affascinanti dell'universo creato da Anne Rice.

