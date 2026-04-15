Dado Van Peteghem ospite in università | IA e innovazione digitale Bergamo può fare la differenza

Durante la sesta edizione di Bergamo Next Level, una tre giorni dedicata a incontri e conferenze, è stato ospite un esperto di intelligenza artificiale e innovazione digitale. L’evento si è svolto dal 15 al 17 aprile e ha visto partecipare diversi relatori, tra cui questa figura di rilievo nel settore. La presenza dell’esperto ha attirato l’attenzione di studenti, professionisti e appassionati interessati alle tematiche tecnologiche e al ruolo di Bergamo in questo panorama.

Il suo nome è forse il più intrigante nella fitta lista di ospiti della 6ª edizione di Bergamo Next Level, la tre giorni di talk e conferenze promossa dal 15 al 17 aprile da UniBg. Pioniere dell’IA, esperto di innovazione digitale, Dado Van Peteghem è tra le voci più autorevoli a livello europeo sui temi della trasformazione tecnologica e del futuro del mondo del lavoro. Il talk dello scrittore belga è in programma alle 18 di mercoledì, 15 aprile, nell’Aula Magna dell’ateneo, l’ex chiesa del monastero di Sant’Agostino. Autore del libro Digital Transformation, in cui analizza l’impatto delle tecnologie digitali sulle imprese, è co-fondatore della società di consulenza Scopernia che aiuta le aziende a ripensare le proprie strategie nell’era dell’IA.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: L’intelligenza artificiale ci renderà disoccupati? Prova a rispondere Dado Van Peteghem, ospite di «Bergamo Next Level» Tecnologia e digitale: l’innovazione dell’Università per la promozione del territorioPisa, 29 gennaio 2026 – Sistemi digitali di segnaletica urbana, informazione turistica e programmazione culturale: dall’Università di Pisa arriva un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dado Van Peteghem, ospite di Bergamo Next Level; Bergamo Next Level 2026, UniBg si apre alle scuole con la Kids University. Tra le novità le benemerenze di ateneo; Bergamo Next Level, Università di Bergamo apre le sue Officine; L’intelligenza artificiale ci renderà disoccupati? Prova a rispondere Dado Van Peteghem ospite di Bergamo Next Level. L’intelligenza artificiale ci renderà disoccupati? Prova a rispondere Dado Van Peteghem, ospite di «Bergamo Next Level»L’intelligenza artificiale ci renderà disoccupati? Prova a rispondere Dado Van Peteghem, ospite di «Bergamo Next Level» ... ecodibergamo.it Bergamo next level 2026Dal 15 al 17 aprile Bergamo Next Level 2026: tre giorni di conferenze e tavole rotonde, tra gli ospiti il pioniere dell'IA Dado Van Peteghem ... bergamonews.it Tra gli appuntamenti della sesta edizione di Bergamo Next Level il talk “Dimensione, Velocità e Anima. Cosa ci aspetta nell’ #IA e come restare al passo”, con protagonista Dado Van Peteghem, scrittore ed esperto internazionale di #innovazione digitale berga x.com Dal 15 al 17 aprile la 6ª edizione: tre giorni di conferenze e tavole rotonde, tra gli ospiti il pioniere belga dell’IA Dado Van Peteghem - facebook.com facebook