I genitori di una bambina hanno espresso gratitudine per le cure e l’attenzione ricevute presso il reparto di pediatria di un ospedale locale. Dopo un intervento, hanno commentato positivamente l’assistenza ricevuta e l’accoglienza del personale sanitario. La notizia arriva in un periodo in cui si discute spesso di problemi nel sistema sanitario pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti In un momento in cui il dibattito pubblico sulla sanità è spesso segnato da criticità e disservizi, arriva da Benevento una bella testimonianza che restituisce fiducia. La famiglia Perito e Muccillo ha voluto condividere pubblicamente un messaggio di gratitudine rivolto al personale dell’Ospedale San Pio, dopo un intervento di routine affrontato dalla loro bambina. “Alla cortese attenzione del dottor Di Maria, del suo staff e di tutto il personale del reparto dell’Ospedale San Pio di Benevento. Nella giornata di oggi la nostra piccola principessa ha affrontato un intervento di routine. Sentiamo il dovere di esprimere un sincero e profondo ringraziamento per la professionalità dimostrata, per l’umanità con cui siamo stati accolti e accompagnati e per la costante disponibilità nel tenerci aggiornati in ogni fase.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Intervento alla bimba, la gratitudine dei genitori: “Al San Pio cura e attenzione”

True heiress scorned, forced mango juice; she cut ties, later became a billionaire’s wife!

Notizie correlate

“Dove la cura incontra il cuore”: gratitudine all’Hospice San FrancescoUn gesto di profonda gratitudine, espresso attraverso una lettera che giunge alla redazione, illumina oggi il lavoro silenzioso e prezioso...

Tumore all’esofago, intervento robotico al San Pio: “Mi ha riportato alla vita”, il grazie del paziente all’equipe medicaUn paziente ha voluto testimoniare la sua esperienza di buona sanità indirizzando una lettera di ringraziamento al Direttore Generale dell’AORN SAN...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Check-Up - Rai.it; Morì a soli cinque mesi, la mamma: Mai colpito, non ricordo quelle frasi.

Salva la bimba piuma. Pesava solo 750 grammi è stata operata al cuoreUno scricciolino di soli 750 grammi, una bimba nata prematura e bisognosa di un intervento urgente a causa di un problema cardiaco. Ad eseguire con successo un’operazione salva-vita su una neonata ... ilgiorno.it

Neonata morta al San Pio, i genitori: «Vogliamo la verità»Mentre la Procura di Benevento ha iscritto nel registro degli indagati due medici del Rummo che hanno preso in carico Ginevra, la bimba di due mesi morta per arresto cardiaco, e ha predisposto ... ilmattino.it

Pronto soccorso San Pio Benevento: “Un incubo, sembra un campo profughi”. È la denuncia di Ambner De Iapinis, che racconta di “gente ammassata”, “attese eterne” e difficoltà anche solo per avere informazioni. Nel mirino affollamento, tempi lunghi e criticità - facebook.com facebook

Conte: «Le primarie Ecco perché servono. Prima del M5S votavo De Mita e i radicali. Da piccolo papà mi portò da Padre Pio, a Roma facevo lavoretti» x.com