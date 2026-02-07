Dove la cura incontra il cuore | gratitudine all’Hospice San Francesco

Un lettore ha scritto alla nostra redazione per esprimere la sua gratitudine verso l’Hospice San Francesco di Rieti. La lettera mette in luce il lavoro silenzioso e prezioso di chi si prende cura dei malati, spesso senza clamore. La comunità si unisce così nel riconoscere il valore di questa struttura che, tra parole di conforto e gesti di umanità, rappresenta un vero punto di riferimento nel territorio.

Un Faro di Umanità nel Cuore di Rieti: La Gratitudine per l’Hospice San Francesco. Un gesto di profonda gratitudine, espresso attraverso una lettera che giunge alla redazione, illumina oggi il lavoro silenzioso e prezioso dell’Hospice San Francesco di Rieti. Una famiglia, nel pieno del dolore e della fragilità legata alla malattia di un proprio caro, ha scelto di condividere un’esperienza che va oltre la semplice assistenza medica, un’esperienza che parla di umanità, di cura e di un’attenzione che fa la differenza quando le parole, spesso, non bastano più. Il riconoscimento, ricevuto da Rieti Life, si concentra sulla professionalità e, soprattutto, sulla sensibilità di tutto il team dell’Hospice, guidato dal Dottor Andrea Boncompagni.🔗 Leggi su Ameve.eu

