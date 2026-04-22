Interrompere la complicità col genocidio è possibile

Il 22 aprile 2026, ad Arezzo, si sono tenute manifestazioni per chiedere azioni concrete contro la complicità nei genocidi. Il movimento ha rivolto un appello al nuovo presidente di una grande azienda, chiedendo un segnale chiaro e immediato. Le richieste sono state condivise da diverse associazioni e cittadini presenti alla manifestazione. La richiesta è di interrompere ogni forma di collaborazione che possa favorire o sostenere tali crimini.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Interrompere la complicità col genocidio è possibile. Arezzo per Gaza: Chiediamo al neopresidente di Leonardo Francesco Macrì un segnale concreto. In questi giorni un nostro concittadino, nonché presidente di Estra, è stato al centro dell’attenzione mediatica per essere stato nominato nuovo presidente di Leonardo S.p.A., colosso partecipato dallo Stato che opera a livello globale nella produzione e vendita di sistemi militari, tecnologie e armamenti. Questa è una notizia che non può lasciarci indifferenti. L’ultimo dossier redatto da BDS Italia e curato da Rossana De Simone, infatti, ricostruisce in modo dettagliato un mosaico di contratti, acquisizioni e forniture che collegano Leonardo alle forze armate di Israele.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Interrompere la complicità col genocidio è possibile» Notizie correlate Lobotka in dubbio col Lecce: rientro possibile col CagliariIl recupero di Stanislav Lobotka resta uno dei principali interrogativi in casa Napoli alla vigilia della sfida contro il Lecce. Leggi anche: Albanese torna in tournée col "genocidio". Risuona il disco rotto su Gaza dopo l'oblio Una raccolta di contenuti Si parla di: Global Sumud Flotilla, le due opere di Laika sulla Nave Madre; Memorandum Italia-Israele rinnovato fino al 2031, continua cooperazione militare, opposizioni: Complici del genocidio a Gaza.