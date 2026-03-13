Lobotka in dubbio col Lecce | rientro possibile col Cagliari

Stanislav Lobotka è in dubbio per la partita contro il Lecce e potrebbe tornare disponibile solo per l'incontro successivo contro il Cagliari. La sua condizione rimane sotto osservazione e non è ancora certa la sua presenza in campo nelle prossime sfide. La decisione definitiva sarà presa nelle ore che precedono la partita.

Il recupero di Stanislav Lobotka resta uno dei principali interrogativi in casa Napoli alla vigilia della sfida contro il Lecce. Il regista slovacco è ancora alle prese con il sovraccarico muscolare che lo aveva già costretto a saltare la partita contro il Torino e la sua presenza resta in forte dubbio. Le valutazioni dello staff medico proseguono giorno dopo giorno. Secondo quanto riportato da Repubblica, il centrocampista potrebbe essere costretto a dare forfait anche per la gara di domani, con l'obiettivo di tornare disponibile per la trasferta di Cagliari della prossima settimana. Altri segnali, invece, invitano alla prudenza ma non escludono del tutto una possibile convocazione: il Corriere dello Sport sottolinea che la giornata odierna sarà decisiva per capire se Lobotka potrà rientrare o meno.