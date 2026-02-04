Dopo un periodo di silenzio, Francesca Albanese torna a parlare in pubblico con una serie di incontri a Roma. La relatrice speciale dell’Onu per la Palestina ha scelto di riprendere il centro dell’attenzione, portando in scena il suo discorso sul “genocidio”. La sua presenza si fa sentire, mentre il dibattito su Gaza riprende a risuonare tra accuse e polemiche.

Dopo un periodo trascorso un po' nell'ombra - non si sa se volontariamente o suo malgrado -, la Relatrice Speciale Onu per la Palestina Francesca Albanese prova a riprendersi la scena con un tour tutto romano. Dalle sale cinematografiche del centro città ai saloni stropicciati del centro sociale Spin Time, passando per l'istituzionalissima sala Stampa della Camera dei Deputati: qui, ieri, ha tenuto il suo principale assolo, squadernando la sua personalissima «inchiesta» sulla situazione a Gaza. Accolta con tutti gli onori che s'immaginano dai suoi compagni e compagne di scranno - Stefania Ascari (M5S), Arturo Scotto (Pd), Peppe De Cristofaro (Avs), Carmela Auriemma (M5S) e l'avvocato Fausto Gianelli, legale di diversi indagati nell'inchiesta Domino, tra cui Mohammad Hannoun -, la relatrice ha snocciolato, rapidamente e, ci è parso, un poco approssimativamente, i numeri di quello che lei stessa ha chiamato «Il crimine collettivo del genocidio di Gaza». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Albanese torna in tournée col "genocidio". Risuona il disco rotto su Gaza dopo l'oblio

Nell'articolo si analizzano le dichiarazioni di Giuseppe Conte riguardo all'attacco terroristico del 7 ottobre a Gaza, confrontandolo con altri tragici eventi.

