International Jazz Day all' Impruneta
Giovedì 30 aprile 2026 alle 21 si terrà una serata dedicata al jazz presso il Circolo ARCI Ferrone, situato in Via Chiantigiana a Impruneta. L’evento si svolge in occasione della quindicesima edizione dell’International Jazz Day, istituito dall’UNESCO nel 2011. La manifestazione coinvolge musicisti e pubblico e si inserisce nel calendario annuale dedicato alla musica jazz in tutto il mondo.
Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 21:00 presso il Circolo ARCI Ferrone - Via Chiantigiana per il Ferrone 227 a Impruneta Firenze, in occasione delle International Jazz Day istituito nel 2011 da UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization), alla sua 1 5ma edizione come.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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