Emiliano Viviano ha commentato la copertura mediatica riguardante l’Inter, sottolineando come spesso si manchi di rispetto nei confronti di Chivu. Ha inoltre espresso un'opinione sulla situazione attuale della squadra e sulle prospettive finali del campionato nerazzurro, evidenziando alcune criticità nel modo in cui vengono affrontati determinati argomenti dai giornalisti. La sua analisi si concentra sui toni e sui contenuti del dibattito pubblico legato alla squadra.

Emiliano Viviano ha lanciato una riflessione pungente sulla gestione del dibattito mediatico intorno all’Inter, toccando il tema della mancanza di rispetto verso Chivu e analizzando la proiezione finale del campionato nerazzurro. L’ex portiere ha evidenziato come i numeri suggeriscano un dominio tale da rendere quasi inevitabile il traguardo scudetto, nonostante le voci che hanno cercato di sminuire la qualità della squadra. La matematica del primato e il fattore Napoli. Le statistiche puntano verso una conclusione chiara: l’Inter si trova in una posizione tale da poter puntare a superare la soglia dei 90 punti in classifica. Un traguardo che appare estremamente complesso da raggiungere nel contesto attuale della Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter verso i 90 punti: Viviano attacca i giornalisti contro Chivu

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