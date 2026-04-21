Viviano netto | Qualcuno non ha avuto rispetto verso Chivu e verso l’Inter

Un membro dello staff ha commentato che alcune persone non hanno mostrato rispetto nei confronti di un ex calciatore e della società. La dichiarazione è stata rilasciata in merito a una situazione recente riguardante il club e il suo passato giocatore. La vicenda ha suscitato reazioni tra i tifosi e i media sportivi, con attenzione sul comportamento tenuto da alcuni soggetti. Seguiranno aggiornamenti su quanto accaduto nei prossimi giorni.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il cammino trionfale dell ‘Inter verso lo scudetto è ormai giunto alle sue battute conclusive. La cavalcata dei nerazzurri, dominatori assoluti di questo campionato, continua a far discutere esperti e appassionati per la qualità del gioco espressa e per la solidità di un gruppo che non ha lasciato scampo agli avversari nel lungo periodo. Sull’imminente vittoria del tricolore è intervenuto l’ex portiere Emiliano Viviano. PAROLE – « L’Inter ha una proiezione di più di 90 punti, farli in Serie A è complicato: forse se il Napoli non avesse avuto infortuni poteva esserci un campionato ancora aperto, ma i punti sono lì.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Viviano netto: «Qualcuno non ha avuto rispetto verso Chivu e verso l’Inter» Notizie correlate Chivu Inter, Di Napoli: «Ha fatto molto bene considerata l’eredità che ha avuto»Mercato Inter, Barcellona in pressing su Bastoni: possibili contropartite! La situazione Mercato Inter, quattro top club su Bastoni! In caso di... Leggi anche: Simeone all’Inter? Per TS storia completamente diversa: Inter e Chivu verso il rinnovo