Frattesi Inter Moretto lancia l’indiscrezione | il centrocampista può partire durante la sessione estiva

Matteo Moretto ha riferito che il centrocampista potrebbe lasciare la sua attuale squadra durante la prossima sessione di mercato estivo. Secondo l’indiscrezione, una squadra di Serie A avrebbe manifestato un forte interesse per il calciatore. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono conferme ufficiali sul suo futuro. La situazione rimane aperta in attesa di sviluppi ufficiali.

di Lorenzo Vezzaro Frattesi Inter: Matteo Moretto lancia l’indiscrezione sul futuro dell’azzurro e svela il forte interesse di una squadra di Serie A. Nonostante il contributo importante fornito in questa trionfale cavalcata verso il ventunesimo scudetto, il futuro di Davide Frattesi all’Inter appare sempre più incerto. Sebbene il calciatore goda della stima dell’ambiente, le logiche di mercato e la necessità di spazio del ragazzo potrebbero portare a una separazione durante la prossima finestra estiva. La dirigenza nerazzurra sta valutando con attenzione come muoversi per mantenere i pilastri della rosa, ma per l’ex Sassuolo la porta sembra essere aperta.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, Moretto lancia l’indiscrezione: il centrocampista può partire durante la sessione estiva FRATTESI OUT! TURCHIA “SCATENATA” Notizie correlate Frattesi può partire, lascerà l’Inter ad una sola condizione: incastro necessario. Ore calde di calciomercatoSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Mercato Juve, il piano delle uscite: i giocatori destinati a lasciare il club bianconero durante la sessione estiva. I nomidi Francesco SpagnoloMercato Juve, i bianconeri non solo solamente attivi in entrata. Aggiornamenti e dibattiti Frattesi, l'Inter prenderà in considerazione eventuali offerte in estate. Occhio alla RomaIl giornalista Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano: L'ex centrocampista del Sassuolo è potenzialmente in uscita in estate ... fcinternews.it Calciomercato Inter, il blocco Frattesi-Galatasaray (e la Juventus spera) – Il figlio di Robinho nerazzurro e… RumorGalatasaray fermo nell’operazione Frattesi con l’Inter: il club turco nei giorni scorsi si era portato a un passo dalla chiusura dell’affare, ma poi qualcosa si è inceppato. La trattativa era in via ... affaritaliani.it