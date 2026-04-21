Sucic l' eroe che non ti aspetti | l' Inter beffa il Como e ha le energie per vincere tutto

Nella notte di San Siro, l’Inter ha conquistato la finale di Coppa Italia superando il Como. La squadra nerazzurra ha dimostrato di avere le energie per puntare a tutti gli obiettivi stagionali, mantenendo vivo il sogno di un “mini slam” in Italia, dopo aver concluso la scorsa stagione senza titoli. La partita ha visto un protagonista inatteso, che ha contribuito alla vittoria della squadra.

E’ un’altra notte magica a San Siro. L’ Inter torna in finale di Coppa Italia e mantiene vivo l’obiettivo di un “mini slam” italico che avrebbe un sapore di infinito riscatto dopo gli “zero titoli” della passata stagione. Il Como è rimontato e battuto nel segno di Hakan Calhanoglu, è vero, ma soprattutto di Petar Sucic. Il classe 2003 di Livno entra in campo nella ripresa, mette subito giù il pallone dell’1-2, serve sulla testa del turco il pareggio, quindi trova l’inserimento che beffa gli oltre mille tifosi lariani giunti a Milano per un’impresa che diventa beffa. E pensare che per qualche attimo Cristian Chivu era parso tardivo delle scelte, come distratto ancora da un obiettivo Scudetto ben più alla portata del secondo trofeo nazionale in ordine d'importanza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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