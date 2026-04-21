Inter Como 3-2 LIVE | Sucic completa la rimonta!

Alle 21 si gioca a San Siro la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como. La partita si è conclusa con un risultato di 3-2 a favore dell’Inter, con Sucic che ha segnato il gol decisivo per completare la rimonta. Seguiamo gli sviluppi di un match ricco di emozioni, nel quale la squadra ospite ha cercato di recuperare dopo lo svantaggio iniziale.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Como, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Como, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 202526. La gara d’andata al Sinigaglia terminò sul risultato di 0-0. Perfetto equilibrio tra le due squadre, che si giocano l’accesso alla finale contro la vincitrice dell’altra semifinale tra Atalanta e Lazio. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 88? – RIMONTA DELL’INTER! Sucic firma il gol della rimonta con un destro in area di...🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como 3-2 LIVE: Sucic completa la rimonta! Juventus-Udinese 3-1: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Como Inter LIVE 2-3: Dumfries completa la rimonta di testa!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Como Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali, Sucic e Diouf titolariMercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Inter a un passo dallo Scudetto, +9 sul Napoli: 4-3 in casa del Como; Como-Inter 3-4, super rimonta dei nerazzurri che mettono le mani sullo scudetto. Chivu: Faccio come i miei colleghi: siamo vicini alla Champions; Il Como ci crede fino alla fine ma il secondo tempo dell'Inter è da scudetto. Inter-Como 3-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: Sucic ribalta il matchLa diretta live di Como-Inter di Coppa Italia, semifinale di ritorno: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Coppa Italia: Inter-Como 3-2 DIRETTA e FOTOInter-Como 3-2 in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. All'andata era finita 0-0 Il ventunesimo scudetto è ormai virtualmente cucito sul petto dell'Inter, ma la stagione nerazzurra può ... ansa.it Inizia il secondo tempo di Inter-Como #InterComo 0-1 #CoppaItalia facebook #Acerbi tira giù #Douvikas e si porta via la maglia: Inter-Como, per Sozza è tutto ok x.com