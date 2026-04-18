Al termine della partita tra l’Inter e il Cagliari, giocata allo stadio Meazza, Stefan De Vrij ha spiegato i motivi dietro il cambio tattico effettuato durante il match e ha parlato delle sue ambizioni per il futuro. Il difensore ha commentato l’andamento della gara e ha condiviso alcune riflessioni sulle sue prospettive professionali. La sua testimonianza si inserisce nel contesto di un incontro che ha visto i nerazzurri impegnati in una sfida molto combattuta.

Al termine dell'incontro tra l'Inter e il Cagliari disputato al Meazza, Stefan De Vrij ha fornito un quadro chiaro sull'andamento della sfida e sulle prospettive personali del difensore nerazzurro. Il giocatore ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato di possedere la determinazione necessaria per inseguire i propri obiettivi stagionali, evidenziando al contempo le scelte tattiche che hanno permesso di sbloccare il match e successivamente gestirne lo sviluppo. La correzione tattica dello .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, De Vrij svela il segreto del cambio tattico e sul futuro

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