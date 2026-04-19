Una proposta di rinnovo per De Vrij sta circolando tra le notizie di mercato dell’Inter, con la società che si prepara a presentare un’offerta. Nel frattempo, Acerbi sembra essere vicino alla conclusione della sua esperienza con il club, con le trattative in corso per il suo addio. Fabrizio Romano ha fornito dettagli sulla situazione, senza però confermare ufficialmente le mosse in atto.

di Lorenzo Vezzaro De Vrij Inter e il possibile prolungamento: la società prepara l’offerta mentre Acerbi è ai saluti finali. Cosa succederà a giugno a Stefan De Vrij? La lunga esperienza del difensore all’ Inter sembrava destinata ai titoli di coda, ma le ultime prestazioni — culminate con l’ottima prova contro il Cagliari — hanno rimescolato le carte. Il centrale olandese si è confermato un elemento di assoluta affidabilità, spingendo la dirigenza nerazzurra a valutare seriamente la sua permanenza a Milano. La mossa dell’Inter: rinnovo per De Vrij, addio ad Acerbi. A fare luce sulla strategia del club è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che nel suo ultimo video ha evidenziato una netta differenza tra i destini dei due veterani della retroguardia.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Vrij Inter, spunta la proposta di rinnovo: Fabrizio Romano chiarisce la situazione

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