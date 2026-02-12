La Lazio espugna Bologna ai rigori e sfiderà l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia

La Lazio ha battuto il Bologna ai rigori e si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi ha vinto in trasferta all’ultimo minuto, dopo una partita combattuta e senza reti nei tempi regolamentari. Ora attende l’estrazione del prossimo avversario, probabilmente l’Atalanta, nel penultimo atto del torneo.

Lo stadio Dall’Ara ospita l’ultimo atto dei quarti di finale di Coppa Italia. Bologna e Lazio si fronteggiano per guadagnarsi il diritto di entrare tra le migliori quattro del trofeo tricolore. Al termine di una battaglia di novantacinque minuti la spuntano i biancocelesti che si impongono per 5-2 ai calci di rigore. Sarà dunque la formazione capitolina a sfidare l’Atalanta in semifinale. I padroni di casa sbloccano le ostilità al trentesimo minuto grazie alla puntuale incursione in area laziale del centravanti argentino Santiago Castro, lesto a deviare in porta con un colpo di testa il calcio d’angolo battuto da Moro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La Lazio espugna Bologna ai rigori e sfiderà l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia Approfondimenti su Bologna Lazio La Lazio passa a Bologna ai rigori, è in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta: decisivo Provedel La Lazio batte il Bologna ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia. Coppa Italia, Bologna-Lazio 2-5: rossoblù eliminati ai rigori. Biancocelesti in semifinale contro l’Atalanta Questa notte il Bologna viene eliminato ai rigori dalla Lazio nella sfida di Coppa Italia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Bologna Lazio Argomenti discussi: Bologna-Lazio 2-5: risultato finale e highlights; La Roma ferma la Juventus e accende la lotta al vertice: Milan e Sassuolo restano incollate; Coppa Italia, vola la Lazio: Bologna battuto ai rigori, biancocelesti in semifinale; Il Milan espugna Bologna: 3-0 con Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. Lazio in semifinale di Coppa Italia: battuto il Bologna ai rigori. Provedel decisivoDopo il pareggio dei tempi regolamentari, Ferguson e Orsolini sbagliano dal dischetto. Il nuovo arrivato Taylor porta i biancocelesti al prossimo turno dove affronteranno l'Atalanta ... corrieredellosport.it Bologna – Lazio 2-5, ai rigori, cronaca e highlights: biancocelesti perfetti dal dischetto, è semifinale! – VIDEOBologna - Lazio cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida valida per i quarti di Coppa Italia ... generationsport.it La Lazio passa il turno, ma c’è una cattiva notizia per Sarri: brutto stop per Pedro contro il Bologna in Coppa Italia A fermarsi è Pedro, che durante i quarti di Coppa Italia, contro il Bologna, è stato costretto a lasciare il campo a causa di un possibile pro - facebook.com facebook La Lazio è in semifinale di Coppa Italia Superato il Bologna di Italiano ai calci di rigore #DAZN x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.