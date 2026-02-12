Lazio-Bologna | vittoria ai rigori e semifinale raggiunta ora sfida all’Atalanta per un posto in finale di Coppa Italia

La Lazio ha battuto il Bologna ai rigori e si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia. La partita è stata dura, con entrambe le squadre che si sono fatte rispettare, ma alla fine i biancocelesti hanno avuto la meglio ai calci di rigore 4-1, dopo il pareggio 1-1 nei tempi regolamentari. Ora si preparano alla sfida contro l’Atalanta, con l’obiettivo di arrivare in finale.

