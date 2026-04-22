L'Inter ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo aver superato la sfida con il Como, nonostante una rimonta subita nel corso del match. Cesc Fabregas, centrocampista dei nerazzurri, ha avuto un ruolo chiave, anche se Chivu si è dimostrato un ostacolo particolare per lui. Dopo le dichiarazioni di stima di Fabregas, si sono susseguite le partite che hanno segnato il percorso verso la finale.

Chivu è la bestia nera di Fabregas e, al di là delle parole di stima che il catalano ha riservato al collega, è evidente che nei prossimi mesi Cesc avrà molto da riflettere sul perché quando ha incontrato Cristian gli sia sempre andata male e quasi sempre con lo stesso copione: inizio travolgente, finale amaro. Anche la semifinale di Coppa Italia in un San Siro tornato bolgia ha ricalcato lo stesso copione. A lungo è stato il miglior Como della stagione, magari meno travolgente e furioso del solito ma assolutamente funzionale per l’obiettivo che si era dato: staccare il biglietto per la storica finale dell’Olimpico il prossimo 13 maggio. Piano partita perfetto, comprese le correzioni difensive per evitare nuove imbarcate, per settanta minuti.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Inter in finale di Coppa Italia. Como e Fabregas, un’altra rimonta subita

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