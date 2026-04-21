L'Inter ha conquistato la finale di Coppa Italia vincendo 3-2 contro il Como in una partita giocata in casa. La squadra ha recuperato dallo svantaggio subito nella prima parte dell'incontro, portando a termine una rimonta che le ha consentito di ottenere il passaggio alla fase successiva della competizione. La sfida si è conclusa con l'Inter che ha superato il Como nel risultato complessivo.

AGI - L'Inter ha battuto in casa il Como nella partita di ritorno della semifinale della Coppa Italia. I nerazzuri si sono imposti 3-2 con il secondo e il terzo gol negli ultimi minuti della gara. Giocheranno contro la vincitrice di Atalanta-Lazio, l'altra semifinale in programma domani sera. Sono una doppietta di Calhanoglu e una rete di Sucic a ribaltare i gol lariani firmati da Baturina e Da Cunha e a mandare in paradiso gli uomini di Chivu, che ora sognano la 'doppietta' scudetto-Coppa Italia. Gli ospiti partono forte e all'8' e' Martinez, con un grande riflesso, a negare la gioia del gol a Baturina. Dall'angolo seguente, Kempf arriva di testa sul pallone e centra in pieno la traversa.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Inter in finale di Coppa Italia: rimonta shock sul Como 3-2

Como-Inter, il rigore Paz-Bonny: l'analisi di Caressa e del Club | Sky Calcio Club

Notizie correlate

Inter da impazzire: rimonta sul Como e vola in finale di Coppa ItaliaL’Inter conquista la finale di Coppa Italia al termine di una rimonta mozzafiato allo Stadio Giuseppe Meazza, superando il Como per 3-2 dopo essere...

Pazza rimonta dell'Inter: batte il Como 3-2 e vola in finale di Coppa ItaliaMilano, 21 aprile 2026 – Bisognerebbe partire dalla fine per spiegare la rimonta dell'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Inter-Como, chi va in finale?; Coppa Italia, il tabellone: Atalanta-Lazio e Inter-Como le semifinali; È ancora l'ora di Martinez... Josep sarà in porta dal 1' per agguantare la finale di Coppa Italia; Dove vedere Inter-Como, ritorno della semifinale di Coppa Italia in tv e streaming.

Inter-Como, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, le scelte di Chivu e FabregasI nerazzurri ricevono i lariani a San Siro nella semifinale di ritorno. Le due squadre si giocano un posto nella finalissima: segui la sfida live sul nostro sito ... tuttosport.com

Inter-Como 3-2 diretta Coppa Italia: Chivu in finale, Calhanoglu e Sucic decisivi LIVEDopo l'andata che si è chiusa senza reti, la prima finalista del torneo verrà decisa nella sfida al Meazza: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Cesc Fabregas non fa drammi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e ricorda il percorso di crescita del Como. facebook