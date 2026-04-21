Inter in finale di Coppa Italia Como piegato 3-2 in rimonta

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, l’Inter ha conquistato la finale con una rimonta che ha portato il risultato finale a 3-2 contro il Como. La partita si è conclusa con emozioni intense, grazie ai gol segnati nel finale di gara. L’Inter ha quindi ottenuto la qualificazione, mentre il Como ha subito una sconfitta che ha interrotto il suo percorso nel torneo.

MILANO (ITALPRESS) – Emozioni a non finire nella semifinale di ritorno tra Inter e Como, con i nerazzurri che portano a casa la qualificazione in rimonta grazie al 3-2 maturato nel finale di partita. Sono una doppietta di Calhanoglu e una rete di Sucic a ribaltare i gol lariani firmati da Baturina e Da Cunha e a mandare in paradiso gli uomini di Chivu, che ora sognano la ‘doppiettà scudetto-Coppa Italia. Gli ospiti partono forte e all’8' è Martinez, con un grande riflesso, a negare la gioia del gol a Baturina. Dall’angolo seguente, Kempf arriva di testa sul pallone e centra in pieno la traversa. Al 32', il match si sblocca. Van Der Brempt...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Inter in finale di Coppa Italia, Como piegato 3-2 in rimonta Notizie correlate L'Inter in finale di Coppa Italia: rimonta shock sul Como 3-2AGI - L'Inter ha battuto in casa il Como nella partita di ritorno della semifinale della Coppa Italia. Inter da impazzire: rimonta sul Como e vola in finale di Coppa ItaliaL’Inter conquista la finale di Coppa Italia al termine di una rimonta mozzafiato allo Stadio Giuseppe Meazza, superando il Como per 3-2 dopo essere... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inter-Como, chi va in finale?; Coppa Italia: Inter e Como a caccia della finalissima, diretta su Canale 5 dalle 20.40; Dove vedere Inter-Como, ritorno della semifinale di Coppa Italia in tv e streaming; Chivu vuole il doblete, Fabregas può fare la storia: tutte le chiavi di Inter-Como. Inter-Como, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, le scelte di Chivu e FabregasI nerazzurri ricevono i lariani a San Siro nella semifinale di ritorno. Le due squadre si giocano un posto nella finalissima: segui la sfida live sul nostro sito ... tuttosport.com Inter-Como 3-2 diretta Coppa Italia: Chivu in finale, Calhanoglu e Sucic decisivi LIVEDopo l'andata che si è chiusa senza reti, la prima finalista del torneo verrà decisa nella sfida al Meazza: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Cesc Fabregas non fa drammi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e ricorda il percorso di crescita del Como. facebook #InterComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com