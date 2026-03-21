Dopo il pareggio 2-2 contro il Gubbio, l’allenatore della Juventus Next Gen ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando come i ragazzi non abbiano mai mollato durante la partita. Ha evidenziato l’impegno di Puczka, definendolo con parole che mettono in luce la sua determinazione e la giusta mentalità. La discussione si è concentrata sull’andamento della gara e sul comportamento dei giocatori.

di Marco Baridon Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dopo il match pareggiato 2-2 contro il Gubbio. Le sue dichiarazioni. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Massimo Brambilla ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Gubbio. ANALISI – «Quando concediamo qualcosa prendiamo gol al primo colpo ultimamente. Non abbiamo fatto una brutta partita nel primo tempo, non siamo riusciti a renderci pericolosi e poi abbiamo concesso su un corner dove devi essere più attento. Anche il secondo gol in ripartenza abbiamo commesso errori. Ma per noi la partita non è mai finita. Oggi la dimostrazione che questi ragazzi non mollano mai, con i cambi siamo diventati più offensivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brambilla post Juventus Next Gen Gubbio: «Per noi la partita non è mai finita, questi ragazzi non mollano mai. Puczka ha voglia e testa giusta»

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