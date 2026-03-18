Atalanta Palladino nel pre partita | Motivo di orgoglio essere qui Contro l’Inter abbiamo reagito in rimonta i miei ragazzi non mollano mai

Il tecnico dell'Atalanta ha dichiarato prima della partita che è un motivo di orgoglio essere presenti in questa fase del torneo. Ha sottolineato come la squadra abbia reagito in rimonta contro l’Inter e ha evidenziato che i suoi giocatori non mollano mai. Le sue parole sono state rivolte ai tifosi e alla stampa prima dell’inizio della sfida valida per gli ottavi.

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