L'AIA ha riconosciuto ufficialmente un errore riguardo a un episodio su Frattesi durante la partita tra Inter e Atalanta, terminata 1-1 a San Siro. La decisione è arrivata dopo una revisione dell'azione contestata, che ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La comunicazione è stata resa nota tramite una dichiarazione ufficiale dell'Associazione Italiana Arbitri.

Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Inter, Thuram cercasi: senza Lautaro l’attacco perde certezze! Il dato eloquente: c’è un fattore che sembra penalizzare il francese Manganiello nell’occhio del ciclone, il silenzio stampa dell’Inter e la furia... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter Atalanta, la clamorosa presa di posizione dell’AIA: riconosciuto l’errore su Frattesi! La rivelazione

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