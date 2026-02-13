Frattesi Juve Ottolini non molla la presa | quel fattore potrebbe risultare decisivo in estate! Le ultimissime sull’affare

Ottolini continua a spingere sulla pista Frattesi, convinto che il forte legame tra il centrocampista e il nuovo allenatore della Juventus possa fare la differenza nelle trattative di mercato in estate.

Frattesi Juve, Tuttosport svela il piano per l’estate: il centrocampista vuole l’addio, decisivo il rapporto con il tecnico toscano per chiudere l’affare. Il calciomercato non dorme mai, nemmeno alla vigilia di una sfida sentita come Inter-Juventus. Se il campo dirà chi è più forte oggi, le strategie per il domani vedono i bianconeri pronti a uno sgarbo clamoroso ai danni dei rivali storici. L’edizione odierna di Tuttosport riporta in auge con prepotenza il nome di Davide Frattesi, confermando che il pressing della Juventus non si è mai affievolito, anzi, promette di intensificarsi in vista della sessione estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Negli ultimi aggiornamenti, si evidenzia come la Juventus continui a seguire con attenzione la trattativa per Frattesi, mentre l’Inter valuta attentamente il prezzo e l’impatto dell’incognita Mondiale sulla possibile operazione.

La Juve punta ancora su Muharemovic.

