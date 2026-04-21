Pagelle Inter Como | Calhanoglu da impazzire Sucic svolta la partita ma che Josep Martinez!

Nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 202526, la partita tra Inter e Como si è giocata a San Siro. I protagonisti in campo hanno mostrato prestazioni diverse, con alcuni giocatori che si sono messi in evidenza per il rendimento e altri che hanno commesso errori. Le valutazioni sui singoli sono state stilate in base alle loro performance durante l'incontro, senza considerare altri aspetti o motivazioni.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Como: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 202526. Finisce qui Inter Como, risultato finale di 3 a 2 nel match valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 202526, dopo che l’andata terminò 0-0: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro, che con questa incredibile vittoria in rimonta volano in finale. TOP a fine primo tempo: Josep Martinez. FLOP a fine primo tempo: Acerbi. TOP a fine partita: Calhanoglu, Sucic. FLOP a fine partita: Acerbi, Luis Henrique. 3-5-2: Josep Martinez; Akanji, Acerbi (Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique (Dumfries), Barella, Calhanoglu, Zielinski (Sucic), Dimarco (Diouf); Bonny (Pio Esposito), Thuram.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Como: Calhanoglu da impazzire, Sucic svolta la partita, ma che Josep Martinez! Notizie correlate Pagelle Como Inter: Josep Martinez sicurezza, Pio e Frattesi in difficoltàCalciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo... PAGELLE e TABELLINO Inter-Como 3-2: Calhanoglu la ribalta da solo, Martinez provvidenziale. Van der Brempt annienta Dimarco, Zielinski presuntuosoVoti, Top e Flop del ritorno delle semifinali di Coppa Italia L’Inter rimonta il Como di Fabregas anche in Coppa Italia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Como-Inter, le pagelle: Dumfries decisivo dietro, letale davanti, 8. Van der Brempt distratto: 4,5; Pagelle Como-Inter: Nico Paz fa il fenomeno, Thuram e Dumfries danno due spallate alla paura; Como-Inter 3-4, pagelle e tabellino: doppiette di Dumfries e Thuram, Nico Paz non basta, Kempf e Van der Brempt sbagliano, Bonny entra male; Pagelle Como-Inter: Bastoni a Zenica, Barella sempre a giri alti, Diao si spegne in fretta. PAGELLE e TABELLINO Inter-Como 3-2: Calhanoglu la ribalta da solo, Martinez provvidenziale. Van der Brempt annienta Dimarco, Zielinski presuntuosoPagelle Inter-Como ritorno delle semifinali di Coppa Italia: voti top e flop da Calhanoglu a Martinez e Sucic fino a Nico Paz ... calciomercato.it Inter-Como, le pagelle - Calhanoglu e Sucic sono il doblete , Martinez para quasi tutto. Buon impatto di DioufMARTINEZ 7 - Chivu richiama la sua attenzione dopo pochi secondi per un rinvio mal eseguito, un'istruzione più che mai importante contro una squadra come il Como. L'idea è ... fcinternews.it Pagelle Como-Inter del 12 aprile 2026 | Serie A https://www.calciomagazine.net/pagelle-como-inter-12-aprile-2026-244126.html facebook Pagelle #ComoInter, tutti i voti: #Barella solido, #Kempf non c'è. #Thuram, una firma indelebile x.com