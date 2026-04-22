Nel match di Coppa Italia, l’Inter ha rimontato il Como 1907 negli ultimi minuti, riuscendo a segnare due gol in tre minuti e ottenere così il passaggio alla finale. La squadra ha invertito il risultato precedente e ora si prepara a disputare l’ultima partita della competizione. Durante l’incontro, Calhanoglu e Sucic hanno segnato i gol decisivi per il sorpasso.

L’ Inter conquista l’accesso alla finale di Coppa Italia ribaltando il Como 1907 in tre minuti, alimentando le concrete speranze di un double stagionale. Sotto la gestione tecnica di Cristian Chivu, la formazione nerazzurra ha rimontato lo svantaggio di 2-0 maturato a San Siro, trascinata dalle prestazioni di Hakan Calhanoglu e del subentrato Luka Sucic, autore del gol decisivo all’89’. Il regista turco, già a segno contro la Roma quindici giorni fa, ha confermato il suo status di leader tecnico della Serie A mettendo a referto una doppietta atipica, impreziosita da un inserimento di testa. Con 12 reti e 7 assist in 30 presenze stagionali, Calhanoglu ha ricevuto l’investitura ufficiale di Cesc Fàbregas nel post-partita, paragonato dal tecnico dei lariani a profili del calibro di Pirlo, Modric e Kroos.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Inter-Como, rimonta da finale: Calhanoglu e Sucic firmano il sorpasso

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