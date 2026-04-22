Inter-Como moviola e polemiche | Sozza promosso nessun errore decisivo nella semifinale di Coppa Italia

Nella semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, l’arbitro Sozza ha diretto la partita senza commettere errori decisivi, nonostante le numerose proteste e gli interventi del VAR. La gara si è sviluppata con diverse situazioni che hanno generato tensione tra le due squadre, ma il direttore di gara ha mantenuto il controllo della situazione. La moviola ha confermato che nessuna decisione presa dall’arbitro ha influito in modo decisivo sul risultato finale.

Nella semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, l’arbitro Sozza gestisce senza errori decisivi una gara ricca di episodi discussi, tra proteste e interventi del VAR.. Prestazione positiva dell’arbitro Simone Sozza nella semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como a San Siro, terminata 3-2 per i nerazzurri. Il fischietto lombardo ha gestito una gara ricca di episodi controversi, con proteste da entrambe le squadre ma senza errori ritenuti decisivi. Nel corso del match diversi i casi da moviola: contatti tra Acerbi e Douvikas, un possibile tocco di mano in area su un colpo di testa di Carlos Augusto e un episodio su Perrone nel secondo tempo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Inter-Como, moviola e polemiche: Sozza promosso, nessun errore decisivo nella semifinale di Coppa Italia Notizie correlate Moviola Inter Como: gli episodi dubbi della semifinale di ritorno di Coppa Italia diretta da SozzaBastoni Barcellona, Flick svela: «Ci stiamo concentrando anche sulla prossima stagione, il che è normale. Coppa Italia: Como e Inter chiudono alla pari (0-0) la semifinale di andata. Decisivo il ritorno a San SiroCOMO – Finisce a reti bianche la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter-Como, moviola: Acerbi da rosso nel primo tempo? Dubbi sul mani di Perrone in area; Fallo Bonny su Nico Paz, giusto rigore? Proteste in Como-Inter, cos'è successo; Inter-Como, moviola: Acerbi la fa franca, le proteste sul rigore, l’episodio al 94’; Moviola Inter-Como di Coppa Italia: Acerbi rischia in area su Douvikas, ma non c'è rigore. Inter-Como, moviola: Acerbi la fa franca, le proteste sul rigore, l’episodio al 94’La prova dell’arbitro lombardo Simone Sozza a San Siro nel ritorno della semifinale di coppa Italia Inter-Como analizzata ai raggi X dal talent di Mediaset Graziano Cesari, la moviola ... sport.virgilio.it Moviola Inter-Como, Sozza la tiene bene: no rigore su DouvikasIn capo ad una stagione che certamente non sarà da raccontare ai nipotini, gagliarda e concreta la partita di Sozza, con una soglia del fallo decisamente alta (solo 11 falli!) e una gestione disciplin ... corrieredellosport.it Graziano Cesari spegne le polemiche dopo Inter-Como per l’episodio tra Acerbi e Douvikas: “Sozza ha arbitrato da 10+. C’è prima la trattenuta di Douvikas su Acerbi, vedete la maglia bianca che spunta da sotto! Giusto il fallo per l’Inter. Benissimo Sozza” - facebook.com facebook VIDEO - Inter-Como 3-2, Tramontana: "Ero allo stadio, sono senza parole. La svolta da Chivu, Diouf e Sucic" x.com