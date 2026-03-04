La semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter si è conclusa senza reti, con il punteggio di 0-0. La partita si è giocata allo stadio del Como e il risultato lascia tutto ancora possibile in vista del match di ritorno, previsto tra circa sei settimane allo stadio San Siro. Il ritorno sarà decisivo per determinare quale delle due squadre avanzerà alla finale.

COMO – Finisce a reti bianche la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter. Un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno tra un mese e mezzo al Meazza. Partita deludente e con poche occasioni, ci provano di più i padroni di casa, con gli ospiti che giocano una partita attenta in difesa cercando di concedere il meno possibile agli avversari. Inizio di partita con i padroni di casa molto aggressivi sui portatori di palla avversari, con gli ospiti che inevitabilmente commettono molti errori in fase di impostazione. Per la prima conclusione verso la porta bisogna aspettare il 14', la tenta NIco Paz su azione d’angolo ma è imprecisa e termina abbondantemente a lato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Coppa Italia: Como e Inter chiudono alla pari (0-0) la semifinale di andata. Decisivo il ritorno a San Siro

