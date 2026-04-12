Lautaro gesto che non passa inosservato | Toro in panchina per Como Inter nonostante l’infortunio I dettagli

Durante la partita tra Como e Inter, il capitano nerazzurro si è presentato in panchina anche se non era in condizioni di giocare a causa di un infortunio. La presenza del giocatore ha attirato l’attenzione, nonostante la sua assenza dal campo. La decisione di assistere alla gara dalla panchina ha suscitato curiosità tra i presenti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni di questa scelta.

di Alberto Petrosilli Lautaro sarà in panchina nonostante l’indisponibilità questa sera in Como-Inter: grande gesto del capitano nerazzurro. L’ Inter di Cristian Chivu affronta la delicata trasferta del Sinigaglia contro il Como con un’assenza pesantissima nel cuore dell’attacco. Lautaro Martinez, nonostante la generosità mostrata nel post social con la fascia da capitano e il richiamo alla “garra”, siederà solo in panchina a causa del persistente problema al polpaccio. Lautaro e il peso dell’assenza: il Toro in panchina da indisponibile. Il capitano nerazzurro, che proprio il 5 aprile contro la Roma aveva festeggiato il record di 173 gol con la maglia dell’Inter raggiungendo il podio dei marcatori all-time, deve arrendersi nuovamente.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro, gesto che non passa inosservato: Toro in panchina per Como Inter nonostante l’infortunio. I dettagli Jannik Sinner, Laila Hasanovic assente? Il gesto che non passa inosservatoJannik Sinner continua a convincere agli Australian Open, confermandosi uno dei grandi protagonisti del torneo e rafforzando partita dopo partita il... Inter, Chivu si ‘coccola’ il suo attacco ma…C’è un dato che fa riflettere: non passa inosservato in vista del Borussia DortmundCalciomercato Fiorentina: in quattro possono lasciare la Viola a gennaio! In entrata sono loro i grandi obiettivi.