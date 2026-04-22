Mercato Inter occhi su diversi giocatori del Como | tra questi c’è anche l’erede di Calhanoglu? Ecco tutti i dettagli

Durante la partita contro il Como, i dirigenti dell’Inter hanno osservato da vicino alcuni giocatori in vista di possibili acquisti. Tra i profili monitorati ci sono giocatori provenienti dal club lombardo, tra cui un giovane che potrebbe essere considerato come potenziale erede di Calhanoglu. L’incontro ha rappresentato un’occasione per valutare alcuni talenti in un contesto di partita ufficiale.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, la sfida contro il Como ha permesso ai dirigenti nerazzurri di seguire dal vivo alcuni possibili obiettivi. La sfida di Coppa Italia tra Inter e Como non ha rappresentato solo un bivio fondamentale per la stagione nerazzurra, ma anche un’occasione d’oro per osservare da vicino i talenti messi in mostra da Cesc Fabregas. Come riportato da Calciomercato.it, la dirigenza di Viale della Liberazione ha messo nel mirino diversi profili della squadra lariana che potrebbero rinforzare la rosa di Cristian Chivu a partire dalla prossima estate. Se l’affare per Nico Paz appare in salita a causa del Real Madrid, i radar nerazzurri si sono spostati su altri tre profili di altissimo livello.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, occhi su diversi giocatori del Como: tra questi c’è anche l’erede di Calhanoglu? Ecco tutti i dettagli Notizie correlate Mercato Inter, i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli. E su Calhanoglu…Mercato Inter, i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli. Mercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagliMercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Sommer, dalla Svizzera... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: CdS – Inter, occhi puntati su Perrone: si può aprire qualche spiraglio in più se…; Calciomercato Inter, quale futuro per Palestra? Chivu lo corteggia, l'Atalanta lo (ri)vuole; Inter, Perrone la prima mossa: è un obiettivo di mercato; Mercato Inter, occhi su Vicario. Il portiere a cena con gli interisti dell’Italia. Inter, Perrone la prima mossa: è un obiettivo di mercatoI nerazzurri lo tengono sotto controllo: lui ha la stima di Zanetti. Il club ora aspetta che il mediano chieda via libera al Como ... corrieredellosport.it Inter mercato 2026: ultime novitàInter mercato 2026: ultime novità su obiettivi, possibili cessioni, e piani per il rinnovamento della rosa nerazzurra ... milanosportiva.com Duello di mercato tra #Juventus e #Inter per Samson #Baidoo, centrale classe 2004 del #Lens. In Francia lo accostano a profili come #Varane e #Koulibaly. La dirigenza bianconera lo sta seguendo con attenzione da vicino e può giocarsi anche la carta dei - facebook.com facebook Mercato, Ausilio detta la linea #FCIM #Inter #Ausilio #calciomercato x.com