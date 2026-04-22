ASCOLTI TV 21 APRILE 2026 | INTER-COMO MONTALBANO DIMARTEDÌ BELVE

Martedì 21 aprile 2026 le trasmissioni televisive più seguite sono state la partita di Coppa Italia tra Inter e Como, la replica della serie Il Commissario Montalbano e i programmi di approfondimento di attualità Dimartedì e Belve. La partita ha attirato un pubblico consistente, mentre i programmi di approfondimento hanno mantenuto un buon seguito, contribuendo a un panorama televisivo vario e ricco di offerte.

ASCOLTI TV 21 APRILE 2026 • MARTED Ì •. Gli ascolti tv di martedì 21 aprile 2026 con la partita di Coppa Italia Inter-Como, Il Commissario Montalbano e i talk di attualità. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + x Il Commissario Montalbano – x TC – x G – x O – x Il...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 21 APRILE 2026: INTER-COMO, MONTALBANO, DIMARTEDÌ, BELVE Notizie correlate Ascolti tv martedì 21 aprile: Montalbano, Inter-Como, DiMartedìAscolti tv martedì 21 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì... Leggi anche: Ascolti tv 21 aprile 2026: Il Commissario Montalbano, Inter-Como, Belve, Affari tuoi | Dati Auditel Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 20 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Papa Francesco e Nicola Porro; Ascolti tv ieri sera 20 aprile, chi ha vinto tra 'La Buona Stella' e 'I Cesaroni'; Ascolti tv ieri (20 aprile): I Cesaroni sprofondano, Gerry Scotti oltre i 5 milioni; Ascolti tv: crollo Cesaroni, Scotti batte di nuovo De Martino, Gruber quasi a 2 milioni. Tutti i numeri. Ascolti tv martedì 21 aprile: Montalbano, Inter-Como, DiMartedìAscolti tv 21 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 21 aprile, chi ha vinto tra Belve, Como-Inter e Montalbano: i dati in aggiornamentoGli ascolti tv di martedì 21 aprile. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della fiction Il commissario Montalbano, mentre su Rai 2 è tornato Belve di Francesca Fagnani. Su Canale 5, spazio alla ... fanpage.it Ascolti in calo per 'I Cesaroni - Il ritorno': pubblico critico con Mediaset per la programmazione troppo tarda, non per la qualità della serie. https://serial.everyeye.it/notizie/cesaroni-fan-rivolta-comincia-tardi-prodotto-famiglie-873284.htmlutm_medium=Social - facebook.com facebook ‘MA IO SONO FUOCO’ ha ottenuto 220.613 ascolti nella giornata di ieri su #Spotify, con un aumento dell’1.32% #Chiodi ha ottenuto il maggior incremento, con 3.589 ascolti (+21.66%) #Annalisa #MaIoSonoFuoco x.com