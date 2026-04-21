Pazza rimonta dell' Inter | batte il Como 3-2 e vola in finale di Coppa Italia

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, l'Inter ha conquistato una vittoria di misura contro il Como, con il risultato finale di 3-2. La squadra nerazzurra ha recuperato uno svantaggio iniziale e si è assicurata un posto in finale. La partita si è conclusa con un gol decisivo nel corso dei minuti finali, portando così l’Inter a superare l’avversario e avanzare nella competizione.

Milano, 21 aprile 2026 – Bisognerebbe partire dalla fine per spiegare la rimonta dell'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como. I nerazzurri, sotto per 1-2 fino all'86', la ribaltano con Calhanoglu e Sucic in tre minuti, per il tre a due che consegna a Chivu l'accesso alla finale della coppa nazionale. La gioia di San Siro e la delusione del Como, che era riuscito ad andare avanti di due gol con le reti di Baturina nel primo tempo di Da Cunha a inizio ripresa, ma i cambi interisti hanno fatto la differenza e ravvivato una partita che sembrava chiusa a doppia mandata nella cassaforte lariana. Invece, è stato il turco Calhanoglu a sparigliare le carte, prima con il gol dell'uno a due, poi con la zuccata per il pareggio e infine con l'assist pregevole per Sucic.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pazza rimonta dell'Inter: batte il Como 3-2 e vola in finale di Coppa Italia Notizie correlate Una pazza Inter ribalta il Como 3-2 e vola in finale di Coppa ItaliaStrepitosa rimonta dell’Inter che supera 3-2 il Como e approda in finale di Coppa Italia. Inter da impazzire: rimonta sul Como e vola in finale di Coppa ItaliaL’Inter conquista la finale di Coppa Italia al termine di una rimonta mozzafiato allo Stadio Giuseppe Meazza, superando il Como per 3-2 dopo essere... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: PAZZA Inter, i Nerazzurri l'hanno fatto ancora! Calhanoglu sale in cattedra con una doppietta, poi Sucic gela Fabregas: i gol; Una pazza Inter e il ritorno dei leader: il racconto della rimonta di Como; Tutti gli aggiornamenti e le notizie di calcio oggi; Serie A, partita pazza nel posticipo. L'Inter vince per quattro a tre sul Como 1907 dopo il doppio svantaggio. La cronaca del Sinigaglia. Inter-Como 3-2 diretta Coppa Italia: Chivu in finale, Calhanoglu e Sucic decisivi LIVEDopo l'andata che si è chiusa senza reti, la prima finalista del torneo verrà decisa nella sfida al Meazza: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Pazza rimonta dell'Inter: batte il Como 3-2 e vola in finale di Coppa ItaliaClamorosa rimonta dell'Inter che batte il Como da 0-2 a 3-2. Decisivo Calhanoglu autore di una doppietta e un assist, di Sucic il gol decisivo. Fondamentale parata di Martinez su Diao a evitare il tri ... msn.com COPPA ITALIA I L'Inter batte 3-2 il Como in rimonta e vola in finale FOTO Sotto 2-0 a San Siro, i nerazzurri ribaltano tutto con una doppietta di Calhanoglu (al 69' e 86') e il gol di Susic all'89'. Per i lariani le reti di Baturina al 32' e Da Cunha al 49' #ANSA https:// facebook #InterComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com