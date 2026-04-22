Inter Como brillano Sucic e Calhanoglu | ma a San Siro abbiamo visto anche il portiere titolare della prossima stagione?

Durante la partita tra Inter e Como, i giocatori Sucic e Calhanoglu si sono distinti per le loro prestazioni. Allo stesso tempo, il portiere titolare per la prossima stagione è stato osservato attentamente, suscitando interesse tra i presenti. La presenza di Josep Martinez, portiere in forza alla squadra avversaria, ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. La partita ha fornito diverse indicazioni sulle scelte future del club.

Inter News 24 Inter Como, a San Siro brilla anche Josep Martinez: che sia lui il tanto ricercato erede di Sommer? Le ultime. L’Inter vola in finale di Coppa Italia al termine di una notte epica a San Siro, superando il Como con una rimonta pazzesca che profuma di leggenda. Sotto di due reti, i nerazzurri hanno ribaltato il match imponendosi per 3-2, garantendosi così il biglietto per l’atto conclusivo in programma il 13 maggio a Roma contro la vincente di Atalanta-Lazio. Spinta da un pubblico incessante per volumi e decibel, la squadra di Cristian Chivu ha dimostrato una forza mentale impressionante, tenendo vivo il sogno di centrare un Doblete (Scudetto più Coppa Italia) che coronerebbe una stagione fin qui straordinaria.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, brillano Sucic e Calhanoglu: ma a San Siro abbiamo visto anche il portiere titolare della prossima stagione? Notizie correlate Inter Como, le pagelle dei giornali: Calhanoglu da 9, Sucic e Martinez decisivi con un 8! Ma fioccano anche dei 4, ecco i voti completiNapoli, come cambia la storia con o senza Rrahmani…Lo certificano i numeri! Dal rientro con la Cremonese al futuro blindato dal rinnovo Calciomercato... Inter Como, Sucic decide il match ma Calhanoglu stravolge tutto: ecco le pagelle di Tuttosportdi Redazione Inter News 24Inter Como, Sucic è l’eroe di San Siro ma Calhanoglu rimette in piedi il match. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Tutti gli aggiornamenti e le notizie di calcio oggi; Tutti gli aggiornamenti e le notizie di calcio oggi. Inter-Como 3-2: rimonta pazzesca a San Siro, nerazzurri in finale di Coppa ItaliaInter-Como 3-2: i nerazzurri rimontano due gol di svantaggio e conquistano la finale di Coppa Italia in un San Siro infuocato ... affaritaliani.it Inter-Como 3-2, pagelle: Calhanoglu (8,5) trascinatore, Sucic (7,5) gol vincente, Baturina (7) non basta. Nerazzurri in finale di Coppa ItaliaPazza Inter. La formazione di Chivu vola in finale di Coppa Italia eliminando il Como al termine di una sfida entusiasmante terminata 3-2 a vantaggio dei nerazzurri. Parte benissimo il Como ... ilgazzettino.it Coppa Italia, la prima semifinale: Inter-Como 3-2: nerazzurri in finale il 13 maggio all’Olimpico L'andata era terminata 0-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-coppa-italia-semifinale-ritorno-inter-como-atalant - facebook.com facebook GdS - #Inter-Como riconcilia col gioco. Calha e Sucic da copertina, ma c'è una menzione speciale x.com