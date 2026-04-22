Durante l’estate 2023, Cristina Seymandi è stata al centro di un episodio legato a insulti sessisti sui social, in un contesto di separazione dall’imprenditore coinvolto. Alcuni degli utenti coinvolti hanno successivamente chiesto scusa e si sono impegnati a pagare risarcimenti, multe e spese legali, che variano fino a 5.000 euro ciascuno. Altri sono stati condannati con decreto penale.

Gli hater di Cristina Seymandi – protagonista nell’estate 2023 di una burrascosa separazione sentimentale dall’imprenditore Massimo Segre – iniziano a chiedere scusa e, tra risarcimenti, multe e spese legali pagheranno fino a 5mila euro a testa. “Uno mi dava della escort. Diceva che le donne migliori sono quelle che paghi – ricorda ora Seymandi a Repubblica -. Sono stata attaccata in quanto donna. Ed è la prima volta che questo tipo di insulti vengono riconosciuti per la loro natura sessista”, aggiunge l’imprenditrice sul quotidiano. “Le scuse mi sono sembrate poco credibili” prosegue l’imprenditrice, finita nel mirino degli odiatori da tastiera, in seguito alla rottura col fidanzato e alla diffusione di un video in cui l’uomo leggeva una lettera in cui rivelava un presunto tradimento compiuto dalla compagna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Insulti sessisti a Cristina Seymandi, alcuni hater si scusano e risarciscono. Gli altri condannati con decreto penale

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Le scrissero sui social “zocc*la”, “tro*a”, “mignot*a”: condannati alcuni haters di Cristina Seymandi, risarcimenti fino a 5mila euroCondannati, devono risarcire Cristina Seymandi pagando fino a 5mila euro a testa.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Offesero via social l’imprenditrice Cristina Seymandi, ora gli haters chiedono scusa; Insulti sessisti a Seymandi: gli hater si scusano e risarciscono fino a cinquemila euro.

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Ospite di questa mattina l’imprenditrice Cristina Seymandi @cristina_seymandi - facebook.com facebook

Gli hater di Cristina Seymandi iniziano a chiedere scusa e, tra risarcimenti, multe e spese legali pagheranno fino a 5mila euro a testa. #ANSA x.com