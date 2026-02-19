Liliana Segre gli hater si scusano e risarciscono per gli insulti social

Gli hater di Liliana Segre si sono scusati e hanno promesso di risarcire per gli insulti online. La causa nasce dagli insulti razzisti rivolti alla senatrice a vita sui social media, che hanno attirato l’attenzione delle autorità. Gli imputati, alcuni giovani, avevano scritto commenti offensivi e minacciosi, alimentando un clima di odio. Ora, hanno deciso di chiedere scusa e di riparare i danni causati. La vicenda si è conclusa con un accordo tra le parti, mettendo fine alle polemiche.

Lettere di scuse, soldi già versati in beneficenza alla Fondazione Memoriale della Shoah, altre proposte di risarcimenti, dai 500 ai duemila euro, e l'impegno a fare lavori di pubblica utilità. Così, alcuni hater, accusati di diffamazione aggravata dall'odio razziale per le raffiche di insulti via social alla senatrice a vita Liliana Segre, sono usciti dal procedimento o puntano a ottenere la messa alla prova per chiudere il loro capitolo giudiziario, come è emerso in un'udienza pre-dibattimentale a Milano., Davanti alla giudice Francesca Ghezzi erano imputate otto persone nel primo processo derivato da uno dei filoni di una maxi inchiesta, scattata dopo le denunce della sopravvissuta al genocidio, assistita come parte civile dall'avvocato Vincenzo Saponara.