Insulti a Meloni dalla tv russa Tajani fa convocare l’ambasciatore La solidarietà di Mattarella | Indignato per le parole di Solovyev

Dopo le parole offensive di un conduttore televisivo russo rivolte alla premier italiana, il governo italiano ha deciso di convocare l’ambasciatore del paese coinvolto. Il presidente della Repubblica ha espresso solidarietà alla leader italiana, dichiarandosi indignato per le affermazioni diffuse in tv. La polemica ha suscitato reazioni anche tra i rappresentanti politici italiani, che hanno commentato l’accaduto senza entrare in dettagli.

Dopo il duro attacco di Vladimir Solovyev sulla televisione russa contro la premier Giorgia Meloni, arivano le reazioni del mondo della politica. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha scritto su X di aver «fatto convocare al Ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni» del conduttore russo nei confronti della presidente del Consiglio, «alla quale – conclude il ministro – va tutta la mia solidarietà e vicinanza». Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio di sostegno alla premier, manifestando indignazione per le parole pronunciate dal conduttore russo.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Insulti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: «Fascista p*». Mattarella: «Indignato». E Tajani convoca l'ambasciatore russo Leggi anche: Insulti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: «Fascista p*». Tajani convoca l'ambasciatore russo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alla fine Meloni prende le distanze da Trump: Inaccettabili gli attacchi al papa; Trump contro Meloni: Non è coraggiosa e non ci sta aiutando. Lo strappo dopo gli insulti al Papa; Crozza-Meloni ringrazia Trump: Con gli insulti mi hai resuscitata; Meloni: inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa. Insulti shock dalla TV russa contro Giorgia Meloni: Solovyev la attacca in diretta (VIDEO)Pesanti insulti contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte del giornalista e conduttore televisiv o russo Vladimir Solovyev, noto per la sua vicinanza alle posizioni del Cremlino, che ... tg.la7.it La premier Meloni attaccata dalla tv russa. Gli insulti durissimi di SolovyevRischia di provocare un nuovo caso diplomatico tra Russia e Italia l'uscita di Vladimir Solovyev, uno dei principali propagandisti della tv di Mosca. In uno dei suoi programmi, Solovyev attacca fronta ... corriere.it RTL 102.5. . Chanel Totti, figlia dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e di Ilary Blasi, è stata presa di mira sotto un video fatto per promuovere l’inaugurazione della palestra Monster Team 85, a Roma. Una vera e propria pioggia di insulti per il suo asp - facebook.com facebook Russia-Italia, Tajani convoca l'ambasciatore dopo gli insulti a Meloni x.com