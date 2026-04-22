Insulti a Meloni l' ambasciatore russo | Io convocato? Una cantonata

L'ambasciatore russo ha dichiarato che la convocazione presso il Ministero degli Esteri italiano, in risposta a presunti attacchi rivolti a una leader politica, è stata una decisione sbagliata. Ha inoltre affermato che le autorità italiane hanno commesso un errore nel chiamarlo per discutere di queste affermazioni, sottolineando che non ci sono state accuse ufficiali o prove a sostegno di quanto sostenuto.

Dopo il caso del vergognoso attacco della tv russa, Tajani ha chiamato il diplomatico alla Farnesina. Ma lui critica l'Italia e "alcuni membri della leadership italiana" per i commenti su Putin L'ambasciatore russo in Italia Alexey Paramonov, minimizza il caso degli insulti impronunciabili contro la premier italiana da parte del conduttore russo Solovyov e anzi critica l'Italia per la reazione. "Innanzitutto, Giorgia Meloni è un capo di governo legittimo, sostenuto dal consenso popolare, guida il potere esecutivo italiano da quasi quattro anni e, per tutto questo tempo, nessun rappresentante delle autorità russe ha mai...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Insulti a Meloni, l'ambasciatore russo: "Io convocato? Una cantonata" Notizie correlate L’ambasciatore russo convocato dopo gli insulti di Solovyov a MeloniIl ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha fatto convocare alla Farnesina l’ambasciatore russo, Aleksej Paramonov, dopo le «gravissime e offensive... Leggi anche: Insulti sessisti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: «Fascista p*». Convocato l'ambasciatore russo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il megafono di Mosca contro Meloni. Tajani chiama l’ambasciatore; Italia-Russia, Meloni sugli insulti: No a lezioni da propagandisti; Meloni insultata dalla tv russa, Tajani convoca l'ambasciatore. Solidarietà del Colle. E lei risponde; Il polemista russo Solovyov insulta Meloni, Roma convoca l'ambasciatore. La replica: Una cantonata. Gli insulti a Giorgia Meloni del conduttore e propagandista russo Solovyov: Fascista putt…Vladimir Solovyov, presentatore russo filogovernativo, nel corso di una puntata del suo programma ha insultato pesantemente Giorgia Meloni ... fanpage.it Meloni risponde a Solovyev dopo gli insulti choc: «Noi pensiamo all'Italia». L'asse sui droni con Kiev e la risposta della RussiaROMA «Male non fare, paura non avere...». Non è tipa da porgere l'altra guancia Giorgia Meloni, ma la premier incassa più o meno sportivamente gli insulti - e ... ilgazzettino.it 22 Aprile: insulti russi a Meloni, saltano i negoziati, continua la tregua #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook "Gli insulti di #Mosca furono diretti al Quirinale, perché vedevano una posizione diversa dal governo. Ora sono diretti al Governo perché vedono che ieri stava fuori dai Volenterosi europei e ora dentro. Giusto condannare gli insulti, sbagliato non raccontarn x.com