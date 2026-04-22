Insulti a Giorgia Meloni ambasciata Russia | Convocazione Farnesina una cantonata da Mosca nessuna offesa

Dopo le dichiarazioni di un noto conduttore russo vicino al Cremlino che aveva rivolto insulti alla premier italiana, l’ambasciata russa in Italia ha commentato tramite un comunicato ufficiale. In esso, si afferma che la convocazione presso la Farnesina rappresenta una decisione poco appropriata, e si precisa che a Mosca non sono state rivolte offese nei confronti della leader italiana. La vicenda ha suscitato attenzione sui rapporti diplomatici tra i due paesi.

Dopo il caso diplomatico scoppiato per gli insulti rivolti a Giorgia Meloni da Vladimir Solovyev, noto anchorman russo vicino al Cremlino, l’ambasciatore russo in Italia Alexey Paramonov ha pubblicato una nota sui canali ufficiali. “Ancora una volta le autorità diplomatiche italiane hanno preso una cantonata, convocandomi al Ministero degli Affari Esteri italiano per avanzare proteste in relazione a presunti attacchi indirizzati da Mosca al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Innanzitutto, Giorgia Meloni è un capo di governo legittimo, sostenuto dal consenso popolare, guida il potere esecutivo italiano da quasi quattro anni e, per tutto questo tempo, nessun rappresentante delle autorità russe ha mai espresso giudizi offensivi nei confronti suoi o dell’Italia – prosegue -.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Insulti a Giorgia Meloni, ambasciata Russia: “Convocazione Farnesina una cantonata, da Mosca nessuna offesa” Notizie correlate Amb. russo Paramonov, convocazione una cantonata, Mosca mai offeso Meloni"Ancora una volta le autorità diplomatiche italiane hanno preso una cantonata, convocandomi al Ministero degli Affari Esteri italiano". Russia, insulti a Giorgia Meloni in tv da Vladimir Solovyev: “Fascista e vergogna della razza umana”La premier italiana insultata dal noto anchorman vicino al Cremlino, durante la trasmissione ‘Polnyj Kontakt’ (Full Contact) In Russia un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il polemista russo Solovyov insulta Meloni, Roma convoca l'ambasciatore. La replica: Una cantonata; Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore; Solovyev, il conduttore russo insulta pesantemente Giorgia Meloni: Bestia, idiota...; Meloni. Fumarola: Ferma e totale condanna della Cisl per gli osceni insulti rivolti alla Presidente del Consiglio - CISL. Il polemista russo Solovyov insulta Meloni, Roma convoca l'ambasciatore. La replica: Una cantonataVladimir Solovyov, in diretta tv, definisce Giorgia Meloni fascista e idiota. La premier: Un propagandista di regime. L'ambasciatore russo: Parole di un privato ... rainews.it Gli insulti a Giorgia Meloni del conduttore e propagandista russo Solovyov: Fascista putt…Vladimir Solovyov, presentatore russo filogovernativo, nel corso di una puntata del suo programma ha insultato pesantemente Giorgia Meloni ... fanpage.it È stata la “manina” di Piantedosi o di Fratelli d’Italia Per la Lega, l’emendamento che dà un premio agli avvocati per rimpatriare i migranti è stato presentato e firmato dal senatore Marco Lisei, quindi “bollinato da Giorgia Meloni”. Di Liana Milella e Giacomo S - facebook.com facebook Alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni @GiorgiaMeloni, al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale @Antonio_Tajani, al Ministro dell’Interno @Viminale, alle autorità competenti della Repubblica Italiana, @Palazzo_Chigi @ItalyM x.com