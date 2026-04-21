"Ancora una volta le autorità diplomatiche italiane hanno preso una cantonata, convocandomi al Ministero degli Affari Esteri italiano ". Così l' ambasciatore russo in Italia Alexey Paramonov sui social commenta la sua convocazione alla Farnesina dopo gli insulti del giornalista Vladimir Solovyov alla premier italiana. " Meloni è - scrive - un?apo di governo legittimo e nessun rappresentante delle autorità russe ha mai espresso giudizi offensivi nei confronti suoi o dell'Italia". "A nessuna persona ragionevole verrebbe mai in mente d'interpretare valutazioni personali di chicchessia come dichiarazioni ufficiali del governo di uno Stato", aggiunge.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Amb. russo Paramonov, convocazione una cantonata, Mosca mai offeso Meloni

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