InsideAsia – La strategia multipolare del Vietnam

In questa edizione di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver, si approfondiscono le recenti evoluzioni della politica nel Vietnam, con attenzione alle mosse del governo nel quadro della strategia multipolare della regione asiatica. Vengono analizzate le relazioni internazionali e le iniziative adottate dal paese per rafforzare la propria posizione tra le potenze regionali, offrendo un quadro dettagliato delle dinamiche in atto.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo. La puntata di questa settimana è dedicata alla strategia multipolare del Vietnam. Mentre infuria la guerra in Medio Oriente, Hanoi sta cercando di muoversi su più tavoli nel tentativo di sviluppare rapporti diplomatici ed economici tali da consentire alla propria economia di non perdere slancio in un momento di crescita favorevole.🔗 Leggi su It.insideover.com

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