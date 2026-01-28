Oggi parliamo di come il Vietnam si sta muovendo verso il suo futuro. Non si tratta solo di politiche o investimenti, ma anche di cambiamenti concreti nella vita quotidiana delle persone e di nuove sfide da affrontare. Mentre il paese cresce, cresce anche la curiosità sul suo percorso e sulle opportunità che si aprono davanti.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! Questa settimana dedichiamo la puntata al Vietnam. Ad Hanoi è infatti è andato in scena il Congresso del Partito Comunista del Vietnam, appuntamento quinquennale che traccia le linee politiche, economiche e sociali del Paese, definendo priorità strategiche, assetti di potere interni e obiettivi di sviluppo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideAsia – Il futuro del Vietnam

Approfondimenti su Vietnam Futuro

InsideAsia – Le armi del Pakistan Cari lettori, benvenuti a questa nuova edizione di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti e interessanti dell’Asia.

Il racconto del padre di un ragazzo di 16 anni coinvolto nell’incendio di Crans-Montana descrive le prime ore dopo la tragedia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Thailand Tourist Boom Broken Inside Asia’s Travel Collapse

Ultime notizie su Vietnam Futuro

InsideAsia – Uccidere per lavoroCarissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter ... msn.com