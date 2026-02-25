InsideAsia – Perché bisogna parlare del Laos

Il Laos ha visto un aumento dei casi di malattie trasmesse dall'acqua, a causa di scarse condizioni igieniche. La causa principale risiede nelle infrastrutture sanitarie insufficienti e nella mancanza di accesso a servizi di base per molte comunità. Questa situazione mette a rischio la salute di migliaia di persone, specialmente nelle zone rurali. È essenziale affrontare subito questi problemi per migliorare le condizioni di vita degli abitanti.

La puntata di questa settimana è dedicata a un insospettato protagonista dell'Asia: il Laos. Nessuno ne parla mai, eppure è arrivato il momento di farlo. E non solo perché si è da poche settimane concluso il XII Congresso del Partito Comunista del Laos al potere, ma anche perché Vientiane sembra finalmente pronta a inserirsi nel dinamico processo di crescita economica del Sud-Est asiatico.

