Insegue l' ex moglie nella caserma dei carabinieri e la minaccia di morte

Nel pomeriggio di ieri, presso la Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, un uomo di 59 anni è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori. Secondo quanto riferito, l’uomo ha inseguito l’ex moglie all’interno della caserma e le ha rivolto minacce di morte. L’intervento dei militari ha portato all’arresto, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Attimi di forte tensione nel pomeriggio di ieri, martedì 21 aprile, presso la Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, dove i militari hanno tratto in arresto un 59enne, residente in zona, con l’accusa di atti persecutori. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe inseguito l’ex.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Aggredisce e minaccia di morte la moglie davanti al figlio: bloccato dai carabinieriL'ennesimo caso di violenza sulle donne è emerso tra il 22 e il 23 marzo a Pozzonovo. Pozzuoli, perseguita la moglie e la segue fino alla caserma dei carabinieri: arrestato 58enneDa tempo metteva in atto atteggiamenti ossessivi e minacciosi nei confronti della moglie, dando vita a una progressiva spirale di violenza... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Coltello con sé, insegue la ex in auto; Bryan Johnson, il miliardario americano che insegue la vita eterna - L'Unione Sarda.it; Minaccia la ex moglie con una mannaia e si barrica in casa con il figlio per estorcere alla donna 20mila euro; Trovato morto in garage, salma liberata dopo indagini lampo: fissato l’addio. Insegue la ex con il coltello e la riprende con la dashcam dell’auto: lei chiama i Carabinieri e lo fa arrestareA Cagliari un 49enne ha inseguito l’ex moglie in auto con un coltello, e la dashcam ha ripreso tutto. Aveva già precedenti per atti persecutori. Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. fanpage.it Minaccia la ex moglie con una mannaia e si barrica in casa con il figlio per estorcere alla donna 20mila euroMinaccia la ex moglie con una mannaia e si barrica in casa con il figlio per estorcere alla donna 20mila euro. blitzquotidiano.it Tira aria rilassata nel team Sinner, coach Vagnozzi ha pochi dubbi: “Jannik sta bene, le partite sono il migliore allenamento” L’azzurro è pronto per iniziare il suo secondo torneo stagionale sulla terra rossa e insegue un traguardo pazzesco: la vittoria nel - facebook.com facebook La ribalta Il Frosinone batte il Modena e insegue la promozione diretta #ModenaFrosinone #SerieBKT #DAZN x.com