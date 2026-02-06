La polizia ha arrestato un uomo di 58 anni che perseguitava la moglie, arrivando a seguirla fino alla caserma dei carabinieri. Da mesi, l’uomo mostrava comportamenti ossessivi e minacciosi, creando una situazione sempre più insostenibile per la donna. La vicenda si è conclusa con l’arresto, dopo che la donna ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

Da tempo metteva in atto atteggiamenti ossessivi e minacciosi nei confronti della moglie, dando vita a una progressiva spirale di violenza psicologica. Una situazione che è degenerata fino all’episodio finale, costato l’arresto a un uomo di 58 anni, ora detenuto con l’accusa di atti persecutori ai danni della coniuge. I fatti si sono verificati a Pozzuoli, nel Napoletano. Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla IV Sezione Fasce Deboli della Procura di Napoli, hanno ricostruito una condotta ripetuta e oppressiva: l’uomo era solito pedinare e appostarsi nei pressi della donna, costringendola a vivere in una condizione costante di paura e forte disagio emotivo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pozzuoli, perseguita la moglie e la segue fino alla caserma dei carabinieri: arrestato 58enne

Approfondimenti su Pozzuoli violenza

Una donna di Pozzuoli si è rifugiata dai carabinieri per scappare dalle violenze del marito.

I Carabinieri di Anagni hanno arrestato un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento definitivo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pozzuoli violenza

Perseguita e insulta la moglie a Pozzuoli, arrestato davanti la casermaUn 58enne è stato arrestato per atti persecutori al termine di una lunga e grave escalation di comportamenti ossessivi e intimidatori nei confronti d ... internapoli.it

Pozzuoli, si rifugia dai carabinieri per scappare alle violenze del marito, lui la aspetta fuori la caserma: arrestatoA Pozzuoli, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 58 anni per atti persecutori nei confronti della moglie ... fanpage.it