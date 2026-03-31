Chiesa delle Terese avviato il percorso per la riqualificazione

La giunta comunale ha approvato gli indirizzi per un accordo di collaborazione volto alla riqualificazione e valorizzazione della Chiesa delle Terese, situata nel sestiere di Dorsoduro. La proposta è stata avanzata dall’assessore al Patrimonio e riguarda un intervento di recupero dell’edificio religioso. Il progetto mira a migliorare lo stato attuale dell’immobile e favorirne l’utilizzo pubblico.

L’immobile, di proprietà comunale e sottoposto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio e richiede un intervento di recupero straordinario. La chiesa è parte integrante del compendio dell’ex convento delle Terese, già restaurato negli anni Novanta e oggi sede delle attività didattiche e di ricerca dell’Università Iuav di Venezia. L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa tra il Comune di Venezia, l’Università Iuav di Venezia, la Fondazione di Venezia per la ricerca sulla pace e la diocesi patriarcato di Venezia di destinare l’immobile a un progetto di carattere accademico e culturale, con riferimento ai temi della ricostruzione e rigenerazione dei territori colpiti da conflitti e guerre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Chiesa delle Terese, avviato il percorso per la riqualificazione Articoli correlati Automotive, avviato l'iter per ottenere il Piano di riconversione e riqualificazione industrialeParte il percorso della Regione Abruzzo per il Piano di riconversione e riqualificazione industriale (Prri) nel settore dell’automotive regionale. Terre di Pisa sostenibile e accessibile: avviato il percorso verso la certificazione internazionaleSi è svolto nella mattina di giovedì 19 febbraio, presso l’Auditorium ‘Rino Ricci’ della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, il convegno di...