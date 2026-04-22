Insegnante al liceo e militante era conosciutissima | è morta Renata De Marco

E' deceduta all'età di 80 anni Renata De Marco, insegnante di Filosofia al liceo Gambara in pensione e attiva militante sindacale, prima nel sindacato Cgil e successivamente nei Cobas. Conosciuta in città e nella regione, aveva dedicato gran parte della sua vita all'insegnamento e all'impegno politico, diventando figura riconoscibile nel panorama locale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra studenti, colleghi e associazioni.

È morta a 80 anni Renata De Marco, per lungo tempo insegnante di Filosofia al liceo Gambara, ora in pensione, nonché storica militante sindacale (prima Cgil e poi Cobas) e della sinistra antagonista bresciana: era conosciutissima, in città e oltre. La salma riposa alla sede del sindacato Cobas di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Brescia piange Renata De Marco, insegnante e storica militante femminista: “Una compagna fiera e ribelle”Brescia, 21 aprile 2026 – Brescia piange Renata De Marco, storica figura della città, da sempre impegnata per il prossimo: una donna tenace,... Leggi anche: Chi era Daniela Tonetto, insegnante morta a Udine: cadavere trovato in casa dopo due mesi Approfondimenti e contenuti Si parla di: Insegnante al liceo e militante, era conosciutissima: è morta Renata De Marco. Insegnante al liceo e militante, era conosciutissima: è morta Renata De MarcoPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... bresciatoday.it Renata De Marco: addio alla storica militante femminista e insegnanteRenata De Marco: addio alla storica militante femminista e insegnante. Si è spenta a Brescia all'età di 80 anni. primabrescia.it